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İsrail bu sefer kendi kendini vurdu

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Abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran İsrail'in ateşlediği roket hedeften saparak kendi kendini vurdu.

Oda Tv'nin haberine göre, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nden misilleme olarak gönderilen füzeleri imha etmeye çalışan İsrail Demir Kubbe hava savunma sistemine bazı füzeler, İsrail yerleşim birimlerine isabet etti.

İsrail ordusunun vurduğu Gazze'deki direniş devam ediyor. Gazze'den fırlatılan füzeler İsrail kentlerini vurmaya çalışırken Demir Kubbe hava savunma sistemi Hamas roketlerini imha etmeye çalışıyor.

 DEMİR KUBBE FÜZELERİ İSRAİL'İ VURDU

Gece saatlerinde Gazze'den atılan çok sayıda roketi imha etmeye çalışan Demir Kubbe hava savunma sistemine ait bazı roketler, İsrail yerleşim bölgelerine düştü.


Sosyal medyada yayılan görüntülerde, füzelerin düştüğü bölgelerde patlamaların olduğu görüldü.

 

Etiketler israil israil kendi kendini vurdu gazze filistin
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