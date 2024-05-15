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İsrail, Gazze'de sivillerin toplandığı alanı vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Gazze'de sivillerin toplandığı alanı vurdu: Ölü ve yaralılar var
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İsrail'in savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki bir alana saldırarak, sivil halkın bulunduğu bölgeyi hedef aldı. Bu saldırı sonucunda, birçok Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Cela Sokağı'nda sivillerin toplandığı bölgeyi bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Ölü ve yaralılar, sivil savunma ve sağlık ekipleri tarafından Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler İsrail gazze saldırı
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