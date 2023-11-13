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İsrail kuvözdeki 2 bebeği öldürdü

İsrail kuvözdeki 2 bebeği öldürdü
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Gazze'de Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım servisi ve doğumhanesini hedef alan İsrail'in açtığı ateşte yoğun bakımda olan bir hasta ile prematüre 2 bebek hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin müdürü, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin elektrik yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurmasının ardından iki prematüre bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Müdür Muhammed Ebu Selmiye, hastanede kuvözleri çalıştıracak yakıtın tükenmesi nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan 37 bebeğin daha hayatını kaybetme riski altında olduğunu söyledi.

Gazze'deki en büyük tıbbi kompleksin müdürü Ebu Selmiye, "Maalesef elektrik kesintisi nedeniyle 39 bebekten ikisini kaybettik" dedi.

İki bebeğin hastanede kuvözlere elektrik sağlayarak sıcaklığın artmasını ve sürekli oksijen akışını sağlayan yakıt eksikliği nedeniyle öldüğünü açıkladı.

 

Etiketler kuvözdeki bebekler bebek gazze israil
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