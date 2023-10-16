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  3. İsrail meclisinde füze saldırısı paniği! Vekiller sığınağa kaçtı

İsrail meclisinde füze saldırısı paniği! Vekiller sığınağa kaçtı

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İsrail meclisinde, Hamas'ın başkent Tel Aviv'e yaptığı füze saldırısı nedeniyle panik yaşandı. Vekiller apar topar sığınağa kaçtı.

Hamas'ın yaptığı füze saldırısı nedeniyle başkent Tel Aviv'de sirenler çalmaya başladı, o sırada oturumda olan İsrail meclisi Knesset üyeleri sığınaklara yöneldi.

TEL AVİV'E FÜZE SALDIRISI
Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyonun ardından çatışmalar 10 gündür devam ederken, karşılıklı füze saldırıları da sürüyor. Hamas'ın Tel Aviv'e ve birçok noktaya füze salvosu göndermesinin ardından sirenler çalmaya başladı.

Sirenler duyulur duyulmaz Knesset'teki güvenlik oturumu da bombardıman nedeniyle durduruldu ve vekiller sığınaklara yerleştirildi.

Etiketler israil meclis hamas milletvekili tel aviv
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