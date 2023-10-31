İsrail ordusu kayıp sayısını açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 7 Ekim'den bu yana 315 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu. İsrail ordusunun kayıp sayısının artacağını öngördüğü için kara harekatını ertelediği belirtiliyor.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 315'e yükseldi.

REHİNE SAYISI 238

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Şu ana kadar 315 asker ve subayın ailelerine ölümleriyle ilgili bilgi verildiğini aktaran Ordu Sözcüsü, "Gazze Şeridi'ndeki rehine sayısının 238 olduğunu" kaydetti.

"GAZZE ŞERİDİ'NE YAKIT GİRMEYECEK"

Gazze'deki "kara saldırılarının" devam edeceğini söyleyen Hagari, "Gazze Şeridi'ne yakıt girmeyecek, bu siyasi düzeyde bir karardır ve bunu uyguluyoruz." dedi.

VERİLECEK KAYIPLAR KARA HAREKATINI ERTELETİYOR

Öte yandan; ara ara sert kara operasyonları gerçekleştiren İsrail ordusunun topyekün bir kara harekatını birden çok nedenle erteledi belirtiliyor. İsrailli uzmanlar ordunun, çatışmalarda verilecek kayıpların yanı sıra Lübnan veya Suriye'den yeni cephelerin açılabileceği ihtimali ve ABD'nin baskısı nedeniyle Gazze Şeridi'ne kara harekatını ertelediğini belirtiyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda askerlerin yanı sıra 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı saldırılarını genişletmeye başlayıp hava bombardımanın dozunu daha da artırdı. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu sağlık tesisleri de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

AA