İsrail ordusuna katılan Türk olay oldu

Türk asıllı bir kadın, İsrail ordusuna katılacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan M.G., ''Eminim zafer bizim olacaktır'' ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan çatışmanın 11'inci gününde de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede çok sayıda sivil yaşamını yitirirken Instagram hesabından paylaşımda bulunan M.G. isimli kadın, İsrail ordusuna katılacağını açıkladı.

"EMİNİM ZAFER OLACAKTIR"

İsrail Savunma Kuvvetleri üniforması ve üstündeki silahlarla poz veren M.G., 'bu fotoğrafı 'Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminim zafer bizim olacaktır' notuyla paylaştı.

İBRANİCE YAZILI BOMBALAR PAYLAŞTI

G.'nın paylaştığı başka bir fotoğraf karesinde ise üzerinde İbranice yazıların bulunduğu bir bomba yer alıyor. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan konuyla ilgili çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadın Türk halkını temsil etmiyor" şeklinde yorumlar yaptı.