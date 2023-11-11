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İsrail'den ateşkes ve tahliye koridoru kararı

İsrail'den ateşkes ve tahliye koridoru kararı
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İsrail, bugün 09.00-16.00 saatleri arasında sivillerin geçişi için güneye doğru tahliye koridorunun açık olacağını duyurdu. Cibaliye Mülteci Kampı bölgesinde ise saldırılara 4 saat ara verileceği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) bugün yaptığı açıklamasında, “Tahliye koridoru, Gazze Vadisi'nin güneyine doğru Selahaddin ekseni üzerinden 09.00-16.00 saatleri arasında sivillere açık kalacak.

Selahaddin Ekseni üzerinden güneye doğru tahliyeyi teşvik etmek amacıyla bugün saat 10:00-14:00 arasında Cibaliye Mülteci Kampı bölgesinde askeri operasyona taktiksel bir ara verilecek” denildi. İsrailli yetkililer, Gazzelilerin deniz kıyısına gidebileceğini ve oradan aynı kıyı şeridi boyunca güneye inebileceğini vurguladı.

DHA

Etiketler israil gazze tahliye koridoru ateşkes
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