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  3. İsrail'in saldırıları haritayı böyle değiştirdi

İsrail'in saldırıları haritayı böyle değiştirdi

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İsrail ordusu tarafından Lübnan’ın güneyindeki yerleşim yerine düzenlenen hava saldırısı sonrası bir mahalle tamamen yıkılarak haritadan silindi.

İsrail ordusu, Gazze’nin ardından Lübnan’a karşı da hava saldırılarına tam gaz devam ediyor.

Lübnan resmi ajanı NNA’da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan sınırları içerisinde yer alan Aytarun (Aitaroun) beldesindeki bir mahalleyi hedef aldı.

Saldırı sonucu mahallede yer alan tüm evlerin yıkıldığı belirtilirken, 1 kişi ağır toplamda 4 sivilin yaralandığı bildirildi. Yaralılar tedavi için ambulansla Bint Cebel ilçesindeki hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

DHA

Etiketler israil lübnan mahalle haritadan sildi
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