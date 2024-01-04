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İsrailli kadın sunucu canlı yayına belinde silahla çıktı

İsrailli kadın sunucu canlı yayına belinde silahla çıktı
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İsrail ordusu Gazze'ye ölüm yağdırırken, İsrail'deki bireysel silahlanmadaki artış akıl almaz boyutlara ulaştı. Öyle ki İsraillilerin silahlanması gerektiğini savunan İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı.

Gazze’ye saldırıları süren İsrail’de ilginç bir olay yaşandı. İsrailli sunucu Lital Shemesh Kanal 14’teki canlı yayına belinde silahla çıkarak, dünyada gündem oldu.

Kanal 14 stüdyosunda objektiflere yansıyan karede, sunucu Shemesh’in belinde silah olduğu görüldü. Canlı yayına bu şekilde çıkan Shemesh hakkında yapılan yorumlarda, “Kadınlar silahlanıyor. Kanal 14 sunucusu yayına silahla çıktı” şeklinde ifadeler kullanıldı.

SİLAHLANMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Shemesh, sosyal medya hesabından geçen aralık ayında yaptığı paylaşımda, atış eğitimindeki anlarını göstermişti. İsrailli sunucu, söz konusu fotoğrafa, “Gidin silahlanın” notunu düşmüştü.

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Etiketler Lital Shemesh israil israilli kadın sunucu sunucu spiker
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