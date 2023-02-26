  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İtalya açıklarında tekne faciası: 28 ölü

İtalya açıklarında tekne faciası: 28 ölü

İtalya açıklarında tekne faciası: 28 ölü
Güncelleme:

İtalya’nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu 28 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi kurtarıldı.

İtalya’nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında yaklaşık 100 kişinin olduğu düşünülen göçmen teknesi battı. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco’dan yapılan açıklamada, “Sabahın erken saatlerinden itibaren Crotone, itfaiye ve Sahil Güvenlik müdahalesi yapılıyor. Yaklaşık 40 kişi kurtarıldı. Müdahale devam ediyor. Şu ana kadar 28 cansız bedene ulaşıldı” denildi.

DHA

Etiketler italya göçmen teknesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan apartman altı fırınlar için uyardı
Kızılay bir kuruma daha çadır satmış! Tanesi 160 bin TL...
Hatay'da deprem anı kamerada! Gece gündüze döndü!
Kolonlarına ekleme yapılan bina için vahim iddia
Aşk-ı Memnu'nun yeni Adnan Bey'i belli oldu
Enkaz kaldırma çalışmaları ne zaman bitecek?
Şaka değil gerçek! Kızılay, AHBAP'a çadır sattı!
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem bölgesi için kritik uyarı
Deprem nedeniyle rötar yapan EYT yasası için geri sayım
Fenerbahçe'nin efsane ismi hayatını kaybetti