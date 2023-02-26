İtalya açıklarında tekne faciası: 28 ölü

İtalya’nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu 28 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi kurtarıldı.

İtalya’nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında yaklaşık 100 kişinin olduğu düşünülen göçmen teknesi battı. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco’dan yapılan açıklamada, “Sabahın erken saatlerinden itibaren Crotone, itfaiye ve Sahil Güvenlik müdahalesi yapılıyor. Yaklaşık 40 kişi kurtarıldı. Müdahale devam ediyor. Şu ana kadar 28 cansız bedene ulaşıldı” denildi.

DHA