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İtalya Başbakanı istifa etti

İtalya Başbakanı istifa etti

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 3 partinin parlamentoda hükümetine destek vermemesinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı.

Draghi parlementonun üst kanadında dün akşam yapılan güven oylamasını 38’e karşı 95 oyla kazansa da, onlarca senatörün oylamaya katılmaması 18 aylık hükümetin dağıldığına işaret etti ve Eylül ya da Ekim ayında erken seçim düzenlenmesi olasılığını kuvvetlendirdi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 3 partinin parlamentoda hükümetine destek vermemesinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı.

Geçen yıl ulusal birlik amaçlı bir koalisyona liderlik etmek amacıyla dışarıdan başbakan olarak atanan Draghi, 5 Yıldız Hareketi'nin boykotuyla bu birliğin ortadan kalktığı gerekçesiyle istifasını sundu.

Etiketler İtalya Başbakanı istifa istalya başbakan
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