İtalya'da büyük yangın: Binlerce kişi tahliye edildi
İtalya'nın Toskana bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.
İtalya'nın Toskana bölgesinde Lucca ve Pisa illerini kapsayan Faeta Dağı'nda yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek 800 hektarlık alana yayıldı. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
Söndürme çalışmaları, onlarca itfaiye ekibi, 4 uçak ve helikopterlerle devam ediyor.
İHA
