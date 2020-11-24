Japonya ve Çin'den yeni karar!

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, resmi ziyaret kapsamında Tokyo’da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Motegi, görüşmede ikili ilişkiler, ekonominin canlandırılması, iş seyahatleri ve tartışmalı adaları kapsayan konuların ele alındığını söyledi.

Salgın sürecinde durgunlaşan ekonomik sürecin yeniden canlandırılmasının önemine değinen Motegi, karşılıklı iş seyahatlerinin kasım sona ermeden başlatılmasında mutabakata varıldığını belirtti.



Buna göre, karşılıklı olarak iş insanlarının diğer ülkeye yapacağı seyahatlerde, negatif Kovid-19 testi ve seyahat programı beyan etmesi şartı aranacak. Bu şartları sağlayan 14 gün karantinadan muaf tutulacak.

"Mutabakatın, Japonya ile Çin arasında ekonomiyi harekete geçirmeye katkı sağlayacağını umuyorum." diyen Motegi, iki ülke arasındaki "ilişki istikrarının" bölgesel etki göstereceğini vurguladı.

Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkaku adaları etrafında Çin’e ait resmi gemilerin Japonya karasularına yakın seyretmesine tepki gösteren Motegi, “Senkaku adaları konusunda Japonya’nın duruşunu tebliğ ettim. (Bu konuda) Çin tarafından olumlu bir hareket için son derece ısrarcıyız.” dedi.

Kyodo ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Motegi, Çin'in Güney Çin Denizinde de agresif yaklaşımlardan kaçınmasını ve Müslüman Uygurlara yönelik insan hakları ihlali eleştirilerine karşı şeffaf olmasını istedi.

Yeni yıl öncesi acil hat

Çin’e ait sahil güvenlik araçlarının bölgedeki devriyelerini savunan Yi ise, "Bu konuda duruşumuz net. Egemenliğimizi korumayı sürdüreceğiz. Hassas sularda karmaşık hareketlerden kaçınılmalıdır. Herhangi bir sorun derhal diyalogla çözülmelidir." dedi.

Yi, iletişim güvenliği ve adalar etrafında olası kazalara karşı, iki ülke askeri temsilcilerinin karşılıklı bağlantı kurabilmeleri için yılbaşından önce bir acil hat kurulması konusunda mevkidaşıyla anlaştığını söyledi.

Bölgesel barışa katkı sunulmasının iki ülkenin çıkarını hedeflediğini vurgulayan Yi, "Çin, iki tarafın ortak çabasıyla, Doğu Çin Denizi'nin barış, dostluk ve iş birliği denizine dönüştürülebileceğini umuyor. Bu, iki halkın da temel ve uzun dönem menfaatlerine hizmet eder." ifadelerini kullandı.



Öte yandan ikili, Kuzey Kore konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, iklim değişikliği, enerji tasarrufu, sağlık hizmetleri, çevre koruma, dijital ticaret ve inovasyon başlıklarını kapsayan iş birliklerini geliştirmek için bakanlıklar arası ekonomik diyaloğu 2021’de de sürdürmeye karar verildi.

İki bakan, 2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile 2022 Pekin Kış Oyunlarına ev sahipliğine ilişkin iş birliğinin derinleştirilmesinde de anlaştı.