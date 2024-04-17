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Japonya'da peş peşe depremler

Japonya'da peş peşe depremler
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Japonya'nın batısındaki Ehime eyaleti açıklarında 6.4 ve 5.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, 6,4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 23.14'te, 5 büyüklüğündeki deprem ise 23.19'da meydana geldi.

6,4 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre ve 5 büyüklüğündeki deprem 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Ehime, Koçi, Oita ve Hiroşima eyaletlerinde hissedilen depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Bungo-suido Boğazı, Seto İç Denizi ile Filipin Denizi'ni birbirine bağlıyor.

AA

Etiketler Japonya deprem bungo boğazı
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