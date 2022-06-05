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Johnny Depp'e 15 milyon dolar ödeyecek olan Amber Heard'ün serveti güncellendi

Johnny Depp'e 15 milyon dolar ödeyecek olan Amber Heard'ün serveti güncellendi

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki iftira davasında çıkan karar sonrası Johnny Depp, eski eşinden 15 milyon dolar tazminat kazanmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Karalama davasını kaybeden Amber Heard'ün Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Ancak Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft, oyuncunun bu miktarı ödemesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor Ünlü talk show Today’e bağlanan Bredehoft'e Heard’ün bu parayı ödeyip ödemeyeceği sorulduğunda “Hayır, kesinlikle hayır” cevabını verdi.

KAZANCI NE KADAR?
Ünlü oyuncunun kazancı gündemde iken ünlülerin varlıklarının olduğu celebritynetworth sitesinde Amber Heard'ün sahip olduğu net varlık güncellendi.

 Dava öncesi 8 milyon olan varlık geçtiğimiz gün 6 milyon olarak güncellendi.

Etiketler Johnny Depp tazminat
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