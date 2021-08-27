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Kabil saldırısında 3 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti

Kabil saldırısında 3 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik dün düzenlenen terör saldırılarında, iki İngiliz vatandaşı ve başka bir İngiliz vatandaşının çocuğu hayatını kaybetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünkü terör saldırısında 2 İngiliz vatandaşı ile başka bir İngiliz vatandaşının çocuğunun hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de yaralandığını öğrenmek beni derinden üzdü." ifadesini kullandı.

Masum insanların hayatını kaybettiğini ve korkak teröristler tarafından öldürülmelerinin trajedi olduğunu dile getiren Raab, şunları kaydetti:

"Dünkü alçakça saldırı, Afganistan'dakilerin karşı karşıya olduğu tehlikelerin önemine işaret ediyor ve insanları dışarı çıkarmak için neden elimizden gelen her şeyi yaptığımızı pekiştiriyor. Ailelerine konsolosluk desteği sunuyoruz. İhtiyaç anında bize başvuranlara sırtımızı dönmeyeceğiz, teröristlere asla boyun eğmeyeceğiz."

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede dün terör saldırıları düzenlenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti. Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır." ifadesini kullanmıştı.

Saldırılarda, 110'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 

Etiketler kabil saldırı
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