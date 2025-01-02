Karadağ'da peş peşe saldırılar: En az 10 ölü

Karadağ'ın Cetinje kentinde bir eğlence mekanına ve mekanın sahibinin evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Karadağ'ın eski başkenti Cetinje, silahlı saldırıyla sarsıldı. Karadağ medyası, bir eğlence mekanında kavga çıktığını, "Aco Martinovic" adlı 45 yaşındaki şüphelinin eve giderek tabanca aldığını ve tekrar geldiği eğlence mekanında ateş açtığı, daha sonra mekanın sahibinin evine saldırı düzenlediğini aktardı.

En az 10 kişi hayatını kaybetti

Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic, ''Şu an için söyleyebileceğimiz şey, Aco Martinovic isimli şüphelinin aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 10 kişinin hayatına son vermiş olduğudur” dedi. Karadağlı bakan, saldırıda hayatını kaybedenler arasında şüphelinin kendi aile üyeleri, eğlence mekanının sahibi ve iki çocuğunun da bulunduğunu açıkladı.

3 günlük yas ilan edildi

Karadağ hükümeti, Cetinje kentinde yaşanan trajedi nedeniyle telefon bağlantısı kanalıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirerek yarından itibaren üç günlük yas ilan edilmesi kararı aldı.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, “Hepimiz korkunç bir trajediden etkilenmiş durumdayız. Cetinje’de tüm birimler faili arıyor. Doktorların, durumları ağır olan yaralıların hayatını kurtarabileceğini umut ediyorum” dedi.

Saldırgan kayıplara karıştı

Cetinje polisi, saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek halka soğukkanlı olma ve evlerinden ayrılmama çağrısında bulundu. Polisin durumu kontrol altına almak ve faili adalete teslim etmek için gerekli adımları atmakta olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Kamuoyunu, bu olayın yüksek riskli organize suç grupları arasındaki bir hesaplaşmanın sonucu olmadığı konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Kriz durumunu çözmek amacıyla özel polis birimleri sahaya gönderilmiştir” denildi.

İHA