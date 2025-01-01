ABD'de araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç yeni yıl kutlamaları sırasında kalabalığın arasına daldı. 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ABD'nin New Orleans eyaletinin Bourbon Caddesi bölgesinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Polisten yapılan açıklamada, olayda 10 kişinin öldüğü, 2'si polis 30 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, bir kişinin aracını kalabalığın arasına sürdüğü ve insanlara ateş açtığı belirtildi. Saldırganın polis ile girdiği çatışmada öldürüldüğü ifade edildi.

New Orleans Polis Departmanı, saldırıyı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.

FBI'dan yapılan açıklamada ise "Uluslararası terör saldırısı diyemeyiz, araçta el yapımı patlayıcılar var" denildi.

New Orleans resmi afet hazırlık kurumu ‘NOLA Ready’, yaralıların yakın hastanelere kaldırıldığını aktararak, olay yerine yaklaşılmaması uyarısı yaptı.

DHA