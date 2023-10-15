Karadeniz’de Rusya ile ABD arasında casus uçak gerginliği
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de ABD’ye ait Global Hawk yüksek irtifa stratejik keşif insansız hava aracının (İHA) Rusya sınırlarına yaklaşırken engellendiğini bildirdi.
Bakanlık, 15 Ekim’de ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RQ-4 Global Hawk İHA’nın tespit edildiğini bildirdiği mesajında, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne bağlı Su-27 savaş uçağının kaldırıldığını vurgularken, “Hava hedefinin tespiti ve Rusya devlet sınırının ihlalini önlemek amacıyla görev başındaki hava savunma güçlerine ait bir Su-27 savaş uçağı kaldırılmış, Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefinin ABD yapımı RQ-4 Global Hawk keşif İHA’sı olduğunu teyit etmiştir” denildi.
Casus uçak olarak bilinen İHA’nın sınır ihlalinin önlendiği belirtilen açıklamada, Rus savaş uçağının hedefe yaklaşmasıyla birlikte ABD’ye ait keşif İHA'sının Rusya Federasyonu devlet sınırından U dönüşü yaptığı kaydedildi.
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