Karı-kocanın siyasi tartışması kanlı bitti

Ukrayna’da geçtiğimiz hafta sonunda yapılan devlet başkanlığı seçimlerini komedyen Vladimir Zelensky ezici bir üstünlük kurarak Petro Poroşenko’ya karşı kazanmış, seçim öncesinde 2 aday bir araya gelerek düello yapmıştı. Bu düelloyu sadece Ukraynalılar değil Ruslar da yakından takip etti. Rusya’nın Tambov şehrinde tartışmayı izleyen kadın ve kocası, liderler konuştuğu sırada tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma şiddete dönünce kadın kocasını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan adam karısının ambulans çağırmasıyla hastaneye kaldırıldı.

KADIN İFADESİNDE SUÇUNU KABUL ETTİ

Rusya’da yaşanan ilginç olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan 42 yaşındaki Rus kadın 35 yaşındaki eşiyle birlikte tartışmayı izlemeye başladıklarını eşinin bir süre sonra kendisinin beğenmediği adayı destekleyen sözler söyleyerek kendisinin beğendiği adaya hakaretler ettiğini tartışma uzayınca kocasının televizyonu kapatmaya çalıştığını söyledi. Televizyonu kapatan eşine çok sinirlendiğini söyleyen kadın mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladığını kabul etti. Bıçaklanan kocanın hala hastanede tedavisine devam edildiği öğrenilirken kadının cezaevine gönderildiği açıklandı.