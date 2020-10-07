Katliam planını anlatırken yayını kestiler!

Ermenistan'ın topraklarını işgal etmesinin ardından Azerbaycan karşı saldırıya geçti. İki ülke arasındaki çatışmalar devam ederken, Ermeni askerler sivilleri hedef aldı.

SİVİL HALKI VURMAYI ASKERİ TAKTİK OLARAK AÇIKLADI

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Harutyunyan, Rusya'da yayın yapan bir kanalın programına konuk oldu. Programda açıklamalarda bulunan Harutyunyan, "Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini (SİHA'lar) imha etmek ve yerleşim noktalarını bombalamak; panik için" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA, İTİRAF NİTELİĞİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Rus kanalı Harutyunyan'ın bu açıklamalarından hemen sonra reklama gitmek zorunda kaldı. Harutyunyan'ın bu açıklamaları ise itiraf niteliğinde değerlendirildi.

NE OLDU?

Ermenistan, 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ı hedef alarak sivil yerleşim alanlarını bombaladı. Bu saldırının ardından topraklarını koruyan Azerbaycan, Ermenistan askerlerine saldırıya başladı ve Ermeni ordusuna ciddi hasar verdi. Saldırıyı başlatan taraf olan Ermenistan, Azerbaycan'ın etkili savunmasından sonra ateşkes çağrısında bulunmaya başladı.

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