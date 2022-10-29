Korkulan oldu! Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı

TOGG'un fiyatı belli oldu mu? En yetkili isim açıkladı

Hayaldi gerçek oldu! Türkiye asgari ücret sıralamasında sondan ikinci oldu

Cumhuriyet'i kimse ondan daha iyi tanımlayamazdı.. Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri