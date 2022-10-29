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Korkulan oldu! Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı

Korkulan oldu! Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı
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Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna limanlarından Karadeniz üzerinden gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını belirtti.

Ukrayna kuvvetleri geçtiğimiz günlerde Kırım'a ve Karadeniz'deki Rus gemilerine bir dizi saldırı düzenlemişti.

Etiketler rusya tahıl anlaşması moskova
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