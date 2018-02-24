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  3. 24 Şubat 2018 00:24

Korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var.

Korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

Somali Amin Ambulans Servisi Müdürü Dr. Abdulkadir Aden, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Mogadişu'da düzenlenen iki saldırıda en az 21 kişinin  yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını söyledi. Aden, ölü sayısının  artmasından endişe edildiğini kaydetti.

 Yerel yetkililer, Mogadişu'daki ilk saldırının,Somali Ulusal  İstihbarat Servisi (NİSA) binası yakınında, yeni açılan bir otelin önünde,  ikincisinin de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınındaki bir güvenlik kontrol  noktasında düzenlendiğini bildirdi. Bu arada güvenlik yetkilileri, cumhurbaşkanlığı sarayını hedef alan  iki saldırının da geri püskürtüldüğünü, polis üniformalı 5 militanın  öldürüldüğünü açıkladı. Terör örgütü Eş-Şebab, örgütün yayın organları aracılığıyla  saldırıları üstlendiğini duyurdu.

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