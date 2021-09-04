Koronavirüse karşı yılan zehri

Brezilyalı araştırmacılar yılan zehrinde bulunan bir molekülle maymun hücrelerinde koronavirüsün çoğalmasını engellemeyi başardı

Amerika’da Corona virüsteki tırmanış sürüyor. Günlük vaka sayıları yüz binin üzerinde seyrederken, çocukların Delta varyantından daha fazla etkilenmesi endişe yaratıyor. Aşılamanın hızlanması kadar tedavi cephesinden gelen olumlu haberlerinse, seyri tersine döndüreceği umut ediliyor.

Pfizer ve Merck ilaç şirketleri Corona virüse karşı ağızdan alınan antiviral ilaçların yeni deneylerini başlattıklarını açıklarken, Brezilyalı araştırmacılar yılan zehrinde bulunan bir molekülle maymun hücrelerinde Corona virüsün çoğalmasını engellemeyi başardı.

Amerika, 39 milyondan fazla vaka, 41 binden fazla ölümle Eylül ayına, Delta varyantı yüzünden yazın hızla tırmanan vaka sayılarıyla girdi. Günlük vaka sayısı 100 bini geçti.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Walensky, "Yedi günlük vaka ortalamamız günde yaklaşık 129 bin vaka. Yedi günlük hastane başvuru ortalamamız günde 11 bin 500 vaka, yedi günlük ölüm ortalamamız ise günde 896'ya yükseldi” dedi.

Gelecek haftadan itibaren daha fazla öğrencinin yüz yüze eğitime dönecek olması ise endişeleri daha da arttırıyor. Amerika’da bazı eyaletlerde okullar açıldı ve sadece geçen hafta 200 binden fazla çocukta Corona virüs tespit edildi.

"ÇOCUKLARDA İLK DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 50'NİN ALTINDA"

Amerikan Pediatri Akademisi’nin açıkladığı veriler Temmuz ayından bu yana beş kat artışa işaret ediyor. Her gün hastaneye yatırılan çocukların sayısı ise 300’ün üzerinde.

14 yaşındaki lise 1’inci sınıf öğrencisi Kevin Vega "Aşı olmak benim için önemliydi çünkü birincisi, eğer COVID olursam ve arkadaşlarıma bulaştırırsam, onları koruyamazdım. İkincisi yakınımda biri pozitif çıksa bile okula gidebilirim. Yani aşı temelde bize yardım ediyor” diyor.

CDC ise 12 ile 15 yaş arası çocukların yarısının bile ilk doz aşısını yaptırmadığına dikkat çekiyor.

Amerika, sonbahara bu sayılarla girerken aşılamayı arttırmak için çabalar sürüyor. Sadece Ağustos ayında 14 milyon Amerikalı daha ilk doz aşısını oldu. Temmuz’da bu sayı 10 milyondu.

Beyaz Saray Corona virüs ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients, "Aşılanmış olma şartı dahil olmak üzere daha fazla aşı programı için baskı yapmaya devam ediyoruz. Başkan ilk olarak geçen ay federal çalışanlar için aşı şartını kabul etti. Ve şimdi 800'den fazla yüksekokul ve üniversite, 200'den fazla sağlık kuruluşu, ülke çapında küçük ve büyük işletmeler, çok sayıda eyalet ve yerel yönetimler ile okul bölgeleri, Başkan Biden’ı takip etmek için adım attı. On milyonlarca Amerikalı şu anda aşı şartı kapsamında. Ve bu şart şimdiden daha fazla insanın aşı olmasını sağlıyor."

Geçen hafta Amerikalı 961 şirket arasında yapılan anket de, bu şirketlerin yüzde 52’den fazlasının 2021’in sonuna kadar aşı zorunluluğu uygulamaya başlayabileceğini gösteriyor. Bu şirketler yaklaşık 10 milyon kişiye istihdam sağlıyor.

YILAN ZEHRİ MAYMUNLARDA CORONA VİRÜSÜN ÇOĞALMASINI ENGELLİYOR

CDC verilerine göre tüm nüfusta ilk doz aşısını olanların oranı yüzde 62 oldu. Sürü bağışıklığı için gereken yüzde 70’lik oranın, Delta varyantının etkisiyle tehlikeye girdiği yorumları yapılıyor. Diğer yandansa yeni tedavi yöntemleri üzerine çalışmalar, umutlandırıyor.

Pfizer ve Merck ilaç şirketleri Covid-19'a karşı kesin tedavi geliştirme çabalarında yeni aşamaya geçtiklerini açıkladı. İki şirket ağızdan alınan antiviral ilaçların yeni deneylerini başlattıklarını duyurdu.

Brezilyalı araştırmacılar yılan zehrinde bulunan bir molekülle maymun hücrelerinde Corona virüsün çoğalmasını engellemeyi başardı.

Araştırmacı Rafael Guido araştırmayla ilgili olarak, "Bu uzun bir yolculuğun ilk adımı. Süreç çok uzun. Bu çalışmada zehrin bir bileşeni gelişme potansiyeli olduğunu gösterdi. Bu uzun bir yol, ilk adımları attık" dedi.

Araştırmacılar şimdi molekülün farklı dozlarda etkinliğini ve virüsün hücrelere en başından girişini engelleyip engelleyemeyeceğini araştıracak. İnsanlarda deneylere ne zaman başlanacağı ise açıklanmadı.