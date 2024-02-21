''Kripto kralı'' Sam Bankman-Fried'ın hapishanedeki fotoğrafı olay oldu

En büyük kripto para borsalarından biri olan ve batma hikayesiyle tarihe geçen FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın hapishanedeki son görüntüsü paylaşıldı.

FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğu, Sam Bankman-Fried'ın da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı gerekçesiyle suçlu bulundu. FTX'in kurucusunun, yedi ayrı dolandırıcılık girişiminden 110 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

Kesinleşmiş cezasının 28 Mart'ta açıklanması beklenen Bankman-Fried'ın hapishanedeki son halinin fotoğrafı paylaşıldı.

Bankman-Fried, geçen yıl Ağustos ayından beri New York'ta bulunan Brooklyn hapishanesinde kalıyor. ABD'nin en zor şartlara sahip hapishanelerinden biri olduğu belirtilen ve yaşam koşulları oldukça düşük olan hapishanede çekilen fotoğraf, kripto fenomenlerinden biri olan Tiffany Fong tarafından paylaşıldı.

Söz konusu fotoğraf, Sam Bankman-Fried'ın yanında olan eski bir çete üyesi "G Lock" tarafından verilmiş. Fotoğrafta bir zamanlar kripto kralı olan Bankman-Fried'ın oldukça zor koşullar altında cezası çektiği görülüyor.

Tiffany Fong fotoğrafın 17 Aralık 2023'te çekildiğini belirtiyor. Bunun sebebi ise hapishanede sadece Noel ile Babalar Günü'nde fotoğraf çekimine izin verilmesi.

FTX, KASIM 2022'DE İFLAS ETMİŞTİ

Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, geçtiğimiz yıl Aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Bankman-Fried, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını öne sürmüştü.

Bankman-Fried'ın kefaleti, Ağustos ayında tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş, eski CEO Brooklyn'deki bir cezaevine gönderilmişti.

İKİNCİ DAVANIN GELECEK YIL GÖRÜLMESİ PLANLANIYOR

Bankman-Fried'ın FTX'in Bahamalar'daki genel merkezinden ABD'ye iade edilmesinin ardından getirilen ek suçlamaları ele alacak ikinci bir ceza davasının ise Mart ayında yapılması planlanıyor.

SERVETİ BİR GÜNDE YOK OLDU

FTX'in iflasını vermesinin ardından, CEO Sam Bankman-Fried 24 saat içerisinde kişisel servetinin yüzde 94'ünü kaybetti.

Bloomberg servet endeksine göre Bankman-Fried'in net değeri neredeyse bir gecede 16 milyar dolardan 980 milyon doların altına düştü.

SAM BANKMAN-FRİED KİMDİR?

Bankman-Fried, her iki ebeveyninin de Stanford Hukuk Okulu'nda hukuk profesörü olduğu Kaliforniya'daki Körfez Bölgesi'nde doğup büyüdü.

Jane Street Capital'de işe girmeden önce Massachusetts Institute of Technology'den fizik derecesi ile mezun oldu ve "etkili fedakarlık" a bağlı olarak gelirinin yarısını hayır kurumlarına bağışlamaya başladı.

İlk olarak 2017 yılında 25 yaşındayken kripto para ticaret şirketi Alameda Research'ü kurduktan sonra adı duyulmaya başladı.

Bankman-Fried, kripto değerlerinde olağandışı bir tuhaflıktan nasıl yararlanılacağını buldu. Bitcoin'in fiyatı Japonya'da ABD'dekinden yaklaşık yüzde 10 daha yüksekti.

ABD'de Bitcoin satın almanın ve bunu Japonya'da satmanın bir yolunu buldu. Fried'ın işlem yaptığı dönemlerde dijital varlıkların karanlık ağda yasa dışı finansman olarak hâlâ şüpheyle bakılıyordu.

Alameda hızla kriptoda önemli bir oyuncu haline geldi ve günlük 300 milyon ila 1 milyar dolar arasında işlem yaparken 90 milyon dolardan fazla dijital varlığa sahip olmakla övündü.

Başlangıçta California, Berkeley'de bulunan Bankman-Fried, daha gevşek düzenleyici ortamın karlara fayda sağlayacağını fark ettikten sonra 2018'de Hong Kong'a taşındı.

2019'da FTX'i kurdu ve 2021'de Bahamalar'a taşındı.