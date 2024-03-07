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Kuzey Kore liderinden orduya ''savaşa hazır olun'' talimatı

Kuzey Kore liderinden orduya ''savaşa hazır olun'' talimatı
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri üs ziyaretinde orduya savaş hazırlıklarını artırma emri verdi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore’nin 11 gün sürecek ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nı başlatmasının ardından ülkenin batısındaki askeri üsse ziyarette bulundu. Yapılan açıklamaya göre, yeri açıklanmayan üssü gezen Kuzey Kore lideri, askerlerin saha eğitimini denetledi. Ordunun mevcut durumun gerekleri doğrultusunda savaş hazırlıklarını yoğunlaştırarak dinamik bir şekilde yeni bir dönem başlatması gerektiğini belirten Kim, savaş hazırlıklarını artırma emri verdi.

Açıklamada ayrıca Kim’in askerlere, "Ordumuz kusursuz bir savaş hazırlığı için savaş kabiliyetlerini hızla geliştirmeyi amaçlayan fiili savaş tatbikatlarını istikrarlı bir şekilde yoğunlaştırmalıdır" dediği aktarıldı.

İHA

Etiketler kuzey kore Kim Jong Un savaş
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