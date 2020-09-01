Macaristan korona yüzünden sınırları kapadı! Gurbetçiler zor durumda

Corona virüsü salgınının son haftalarda ciddi bir artış gösterdiği Avrupa’da Macaristan, salgının hızını yavaşlatmak için sınırlarını kapatma kararı aldığını duyurdu. 1 Eylül itibariyle sınırları kapatan Macaristan’ın bu kararı Türkiye'ye giden, yüz binlerce tatilci ve gurbetçiye adeta şok etkisi yarattı…

Sınırdan Türkiye Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, İsveç, İspanya, İngiltere, Rusya, Sırbistan, Japonya, Çin, ABD ve Kanada vatandaşları, ancak sağlık kontrolünden sonra geçebilecek. Sağlık kontrolü şartı, transit geçenler için de var.

Türkiye'den izinden dönen Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika plakalı araçlar, eğer içindekiler bu ülkelerin vatandaşıysa sorunsuz geçebilecek. Çünkü, geçiş hakkı AB üyesi ülke vatandaşları ile İsviçre, Lüksemburg ve Lichtenstein'da yaşayanlara var.

İŞTE 4 ÖNEMLİ ŞART



Transit geçecek olan, Avrupa ülkelerinde oturma izni olan Türk vatandaşları, önce sağlık kontrolünden geçecek. İkinci olarak, hangi ülkeye gideceğini ve orada oturma- çalışma izni olduğunu ispatlayacak.

Üçüncü adımda sınırdan geçmek isteyen yolcular geçiş rotasını kesinlikle terk etmeyecek ve 24 saat içerisinde Macaristan'ı terk etmiş olacak.

Macaristan’da sorun yaşamamak isteyenler, her ne kadar yaklaşık yarım saatlik bir dezavantaj sağlayan diğer yolları da tercih edebilir. Batı Avrupa’ya gitmek isteyenler, burada sorunlarla karşılaşmamak için Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan, Avusturya güzergahının takip edilerek istenilen bölgeye gidebilir.

BAZI ÜLKELER KIRMIZI LİSTEDE

Bu arada, bazı ülkeler de Macaristan tarafından kırmızı listeye alındı. Arnavutluk, Bosna- Hersek, Beyaz Rusya, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Ukrayna vatandaşları kesinlikle Macaristan'a giremeyecek. Ayrıca sınırları, bütün Afrikalılara, Asya'dan gelenlere (Japonya, Güney Kore ve Çin hariç), güney Amerikalılar'a da kapalı.