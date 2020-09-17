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  3. 17 Eylül 2020 16:46

Meclis'te skandal! Cinsel içerikli film izlerken yakalandı

Tayland'da Ronnathep Anuwat adlı milletvekili parlamentoda cep telefonundan cinsel içerikli film izlerken görüntülendi. 

Meclis'te skandal! Cinsel içerikli film izlerken yakalandı
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Tayland'da parlamentoda 2021 yılı bütçe maratonunda şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Meclis'te  bütçe hakkında konuşma yapması gereken Ronnathep Anuwat adlı milletvekili sırada telefonundaki cinsel içerikli video ve fotoğraflara bakarken objektife takıldı. Parlemanto muhabirleri tarafından farkedildiğini fark eden Anuwat, telefonunu kapatarak, " Virüs içerikli bilgilendirme geldi" diyerek kendini savundu. Anuwat'ın gazetecilere haber yapmamaları konusunda da ricada bulunduğu ifade edildi. 




DHA

milletvekili , tayland , cinsel içerikli film
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