Mia Khalifa’dan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili bomba iddia

Eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yerini söyledi.

Rol aldığı cinsel içerikli filmlerle adını duyuran Lübnan asıllı yıldız isim Mia Khalifa, Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla ABD’yi ve ülkesinden kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’yi eleştirdi. Mia Khalifa, yaptığı canlı yayında Cumhurbaşkanı’nın nereye kaçtığını bildiğini iddia etti.

"NEREYE GİTTİ?"

Mia Khalifa, Afganistan’ın kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin bir fotoğrafını "Nereye gitti?" başlığı ile paylaştı.

Ülkesini ve vatandaşlarını Taliban'ın eline bırakan Eşref Gani'ye hiçbir ülkenin sığınma hakkı vermemesi gerektiğini söyledi. Mia Khalifa, daha sonra CIA ve Amerikalıların Taliban'ı kurup güçlendirdiklerini söyledi.

1992 yılında biten Afganistan iç savaşına kadar Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan Taliban'ı kurup silahlandırdığına işaret etti.

Amerika'ya sert eleştirilerde bulunan Mia Khalifa, daha sonra Afganistan devlet başkanına sert eleştirilerde bulundu.

"ALDIĞIM DUYUMLARA GÖRE..."

Ülkesini Taliban'ın eline bırakmakla suçladığı devlet başkanının nerede olduğunu, kimsenin bilmediğini ama aldığı duyumlara göre İbiza'da olduğunu söyledi.