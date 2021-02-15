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  3. 15 Şubat 2021 12:58

Mutasyonlu koronavirüsü test sistemi geliştirildi

Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamaya göre, kuruma bağlı Epidemiyoloji Merkez Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanları koronavirüsün İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonunu tespit etmeye yönelik dünyanın ilk test sistemini geliştirdi, sistem tescillendi.

Mutasyonlu koronavirüsü test sistemi geliştirildi
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada Rus bilim insanlarının koronavirüsün İngiltere’de keşfedilen mutasyonunu tespit etmeye yönelik dünyanın ilk test sistemini geliştirdikleri belirtildi.

Açıklamaya göre, test sistemi tescil edildi ve mutasyona uğramış olan virüs numuneleri üzerindeki klinik araştırmalar sırasında testin yüksek oranda doğru sonuç gösterdiği kanıtlandı.

Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni teknoloji, virüsün herhangi bir yeni mutasyonunu ve kitlesel testlere ihtiyaç duyulan başka enfeksiyonları ortaya çıkarmaya yönelik reaktiflerin geliştirilmesine olanak veriyor.

Rospotrebnadzor’dan daha önce yapılan açıklamada, test sonucunun sadece 40 dakikada elde edilebildiği belirtilmişti. 
 
 
 

Sputnik

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