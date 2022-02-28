Müzakereler sona erdi: Ukrayna'dan ilk açıklama geldi
Belarus'ta gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası Ukrayna cephesinden ilk açıklama geldi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 5. gününde, Ukrayna ve Rusya heyetleri Belarus'ta bir araya geldi.
İLK AÇIKLAMA
6 saat süren müzakere görüşmeleri sonrası ilk açıklama Ukrayna tarafından geldi.
Yapılan açıklamada, Rusya ile 'belirli kararlara' varıldığı aktarıldı.
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