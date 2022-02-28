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Zelenskiy imzayı attı: AB süreci başladı

Zelenskiy imzayı attı: AB süreci başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.

Ayrıca, Rusya'nın, Ukrayna halkına karşı savaşmaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana 4 gün içinde 16 çocuk öldü ve 45'i ise yaralandı." dedi.

Batılı ortakların Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın saldırılar nedeniyle kayıplar yaşadığını da belirtti.

RUS ASKERLERİNE ÇAĞRI
Vladimir Zelenskiy, "4 bin 500 Rus askeri öldü. Teçhizatınızı bırakın ve gidin buradan. Komutanlarınıza ve propagandacılarınıza inanmayın. Hayatınızı kurtarın." açıklamasında bulundu.

Etiketler ukrayna rusya ab
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