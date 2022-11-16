NATO açıkladı: Polonya'ya düşen füzeler hangi ülkeye ait?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya'ya düşen füzelerin Ukrayna'ya ait bir hava savunma sistemi tarafından fırlatıldığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyün vuran ve 2 kişinin ölümüne neden olan füze saldırısı sonrası acil olan gerçekleştirilen toplantı sonrası kameralar karşısına çıktı.

Stoltenberg'in açıklamasından satır başları şöyle;

"Elimizdeki kanıtlar bunun kasıtlı bir saldırı olmadığını gösteriyor. Rusya'nın herhangi bir şekilde NATO'ya karşı saldırıya hazırlandığına dair işaret yok İlk analize göre olay, Ukrayna'ya ait bir hava savunma füzesi tarafından gerçekleşti. Şunu da söylemeliyim ki bu Ukrayna’nın suçu değil. Nihai suç Rusya’nındır

RUSYA BU ANLAMSIZ SAVAŞI DURDURMALI

Rusya bu anlamsız savaşı durdurmalı. Dün Biden ile görüştüm. Danışmayı ve gözlem yapmayı sürdüreceğiz. NATO birlik içindedir. Tüm müttefiklerimizi korumaya devam edeceğiz.

NATO ittifakın doğu kanadında ciddi anlamda varlığını artırmış durumda. Hatırı sayılır bir şekilde deniz ve hava gücümüz mevcut. Bu durum gözlem kapasitemizi de artırdı.

UKRAYNA SAVAŞININ NATO TOPRAKLARI ÜZERİNDE SONUÇLARI OLUYOR

Her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Bu bize Ukrayna'daki savaşın hala tehlikeli durumlara yol açtığını gösterdi. Bu Rusya yeni bir seyir füzesi saldırısı düzenlediğinde meydana geldi. Bu kendi başına tehlikeli bir durum. NATO toprakları üzerinde bu savaşın sonuçları olduğunu gördük.

Bugün Ukrayna için bir toplantı yapacağız. Koordinasyon çalışmalarımız belirleyeceğiz. Son aylardaki çalışmalarımız hava savunma sistemleri üzerineydi. Daha fazla müttefikimizin hava savunma sistemleri sağlamasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu konuda daha fazla destek sağlayacağız.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİMİZ AKTİF

Sürekli bölgedeki varlığımızı değerlendiriyoruz. Hava savunma kapasitemizi artırdık. Gözlem yapmalıyız tetikte olmalıyız. Uzun vadeli adaptasyon kararları aldık Madrid'de Kısmi olarak Doğu'daki varlığımızı artırmak var bu kararlar arasında. Daha fazla gücün hazır tutulması var.

Hava savunma sistemlerimiz aktifler. Sürekli faal durumdalar. Savaş jetlerimiz var. Kara temelli savunma sistemlerimiz var. Bir de odaklandığımız noktalar var. Doğu kanatta varlığımızı artırdık. Buradaki detaylar konusunda şu anda daha fazla detay vermem doğru olmaz. İlk bulgularımıza göre bu büyük ihtimalle Ukrayna'ya ait bir hava savunma füzesinden kaynaklandı.

RUSYA İLE İLETİŞİM KURMA İMKANIMIZ VAR

Rusya ile iletişim kurma imkanımız var ama bu konuda bilgi veremem.

4. MADDE TOPLANTISINA GEREK YOK

Soruşturmanın sonuçlanmasını bekledik. henüz nihai bir sonuç yok. Müttefiklerimiz bunun bilinçli bir saldırı olmadığını düşünüyor ancak yine de sonuçları olacak. Rusya'nın NATO müttefiklerine saldırdığını düşünmüyoruz ancak nihai sorumlu Rusya'dır. Savaş olmasaydı Polonya'daki patlama olmazdı.

Madde 4 toplantısına gerek yok. Şu ana kadar soruşturmanın bize verdiği sonuçlar da buna işaret ediyor."

UKRAYNA'NIN ŞEHİRLERİNİ HEDEF ALAN FÜZELERİ VURMA HAKKI VAR

Soruşturmalara hala devam ediyor ancak şimdiye kadar bildiğimiz şeyler ışığında Ukrayna hava savunma sistemi olduğunu görüyoruz. Ancak tekrarlıyorum bunun sorumlusu Ukrayna değil, Rusya'dır. Ukrayna'nın şehirlerini hedef alan füzeleri vurma hakkı var.

Biz sürekli tatbikat yapıyoruz. Böyle olaylara karşı hazırlanıyoruz. Tabii ki endişelendik. Özellikle de 2 kişinin hayatını kaybetmesi bizi derinden yaraladı. Gözlem yapıyoruz, durumu çok yakından takip ediyoruz. Bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapıyoruz.

Soruşturma hala devam ettiği için olaya ilişkin detay veremem. Ama her şeyi inceliyoruz.

ÇİN'E RUSYA ÇAĞRISI

Bence Çin net bir şekilde buradaki işgali kınamalı. Bu bariz bir ihlaldir çünkü. Örneğin BM'deki farklı oylamalarda Çin kınama lehinde oy kullanmadı henüz. Çin Rusya'nın söylemini benimmiş görünüyor, bu doğru değil. Bu savaştan Rusya ve Başkan Putin sorumludur ve onlar bitirebilir.

Eğer Zelenski ve Ukraynalılar savaşmayı durdurursa Rusya kazanır ve hedeflerine ulaşır. Ancak savaşı Putin durdurursa savaş gerçektendurur.

Savaş bir noktada müzakere masasında bitecek. Bizim burada barışçıl sonuca ulaşmamızın en iyi yolu Ukrayna'yı cephede desteklememiz.

EN İYİ YOL UKRAYNA'DAKİ SAVAŞI DURDURMAK

Tepkimizi koordineli bir şekilde verdik. Komutanlarımız bize gerekli bilgiyi sağladı. Hem dün hem bugün görüşmeler yaptık. Koordinasyon, bilgi paylaşımı sağlandı. Gereken mesajı da verdik. Önce buradaki bilgileri ortaya çıkaralım ki nihai bir sonuca varabilelim.

Net olmamız hızlı tepki vermemiz lazım ancak aynı zamanda sakin olmalıyız. Bu dengeyi her zaman korumamız gerek. Bu yüzden dün de söyledim. Bu olayı incelemek için bize biraz zaman gerekiyor.

Buradaki tüm olay Rusya'nın Ukrayna'daki vahşi savaşından kaynaklanıyor. Bunu durdurmanın en iyi yolu Rusya'daki savaşı durdurmaktır.