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  3. 03 Ocak 2021 11:29

Nijer'de korkunç saldırı! 56 kişi hayatını kaybetti

Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında 56 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Nijer'de korkunç saldırı! 56 kişi hayatını kaybetti
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri teröristlerce silahlı saldırıya uğradı.

Olayda tamamı sivil 56 kişi yaşamın yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Saldırı İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulandı.

Bölgeye asker sevk edildiği öğrenildi. 

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