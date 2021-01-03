Nijer'de korkunç saldırı! 56 kişi hayatını kaybetti

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Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri teröristlerce silahlı saldırıya uğradı.
Olayda tamamı sivil 56 kişi yaşamın yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Saldırı İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulandı.
Bölgeye asker sevk edildiği öğrenildi.
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