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O anlar saniye saniye kamerada: Başı cama sıkışan çocuğu böyle kurtardı

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Filistin’de bir güvenlik kamerasına takılan görüntüler saniye saniye kahramanlık anlarını böyle yakaladı.

Filistin’de park halindeki bir otomobilin camına başı sıkışan bir çocuğun zor anlar yaşadığı görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olaya tanık olan bir adam koşarak küçük çocuğun yanına geldi. Çocuğun başını sıkıştığı yerden çıkartmak için birkaç hamle yapan adam başarılı olamayınca çareyi camı kırmakta buldu.

TEK BİR YUMRUKLA TÜM CAMI KIRDI

Panik havasının etkili olduğu anlarda ismi açıklanmayan kahraman büyük bir soğukkanlılıkla yumruk atarak camı yerle bir etti. Küçük çocuk sıkıştığı yerden kurtarılırken sosyal medyada viral olan görüntüler de takdir topladı.

Etiketler filistin cam kahraman
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