Ölüm denizaltısının en genç yolcusu Süleyman'ın yolculuk hikayesinden trajedi çıktı

Titanik gemisinin enkazına turist götürürken kaybolan Titan denizaltısı, feci patlama sonucu 5 kişiye mezar oldu. Yolculardan en genci olan 19 yaşındaki Süleyman Şehzade'nin yolculuk hikayesinden ise trajedi çıktı.

Kaybolmasının ardından günler sonra bulunan ve patlama sonucu 5 kişiye mezar olan Titan denizaltısından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Denizaltının en genç yolcusu 19 yaşındaki Süleyman Şehzade'nin halası, yeğeninin yolculukla ilgili tereddütleri olduğunu ve çok korktuğunu fakat sonunda tek bir nedenle böyle bir karar verdiğini açıkladı.

Titan'da, OceanGate şirketinin sahibi ve CEO'su Stockton Rush, uluslararası bilimsel keşifler düzenleyen Explorers Club üyesi Paul-Henry Nargeolet (73) ve İngiliz milyarder Hamish Harding (58), Pakistan’ın en zengin isimlerinden biri olan Şahzade Davud(48) ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman yolculuk yapıyordu.

SÜLEYMAN'IN YOLCULUĞA KATILMA SEBEBİ YÜREK BURKTU

ABD Sahil Güvenlik yetkililerinin dün ölüm haberini doğrulaması kurbanların bir mucize için dua eden kederli ailelerini yasa boğdu.

Bileti 250 bin Dolar olan ölüm yolculuğunun en genç kurbanı, 19 yaşındaki Süleyman'ın geziye katılmasının sebebinin altında ise yürek burkan bir detay çıktı.

BABASINI MUTLU ETMEK İÇİN KABUL ETMİŞ

Pakistan'ın en zengin iş insanlarından biri olan Şahzade Davud tam bir Titanik tutkunuydu. Ancak oğlu Süleyman korkutucu seyahat için hiç hazır değildi.

Süleyman'ın halası Azmeh Dawood, NBC News'a yaptığı açıklamada, yeğeninin okyanus altına inmekten çok korktuğunu belirterek, "Bu yolculuğa hazır olmadığını söyledi. Ancak okyanusun dibine yapılacak yolculuk babalar gününe denk geliyordu ve Süleyman babasını mutlu etmek istiyordu" dedi.

Azmeh, Glasgow'daki Strathclyde Üniversitesi'nde okuyan 19 yaşındaki yeğeni Süleyman'ı 'çok iyi kalpli bir genç' olarak tanımlarken, ölüm haberinin tüm aileyi tarif edilemez bir acıya sürüklediğini belirtti.



KEŞİF TUTKUSU SONU OLDU

İngiliz Dailymail gazetesine konuşan bir kaynak, Şahzade Davud'u oğlu ile birlikte okyanusun dibine gitmeye iten şeyin keşif tutkusu olduğunu söylerken, Davud'un New York Post gazetesine konuşan arkadaşı Ahsen Uddin Syed,"Bilim ve seyahat onun DNA'sının bir parçası" dedi.

48 yaşındaki iş insanı ve oğlu, Pakistan'ın ünlü Dawood hanedanının mirasçılarıydı. Hepsi İngiliz vatandaşlığı alan aile İngiltere'de yaşıyordu.

Süleyman'ın psikolog ve yaşam koçu olan annesi Christine ve kız kardeşi Alina henüz bir açıklamada bulunmazken, büyükanne Kulsum ve büyükbaba Hüseyin sevgili torunları ve oğullarının vefatını 'hayal edilemez bir kayıp' olarak nitelendirdiler.