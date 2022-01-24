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Ölümüne gasp kamerada! Önce çarptılar, sonra gasp ettiler

Suudi Arabistan’da iki hırsız, camiden çıkan bir kişiye önce arabayla çarptı, daha sonra gasp etti.

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz perşembe günü ilginç bir gasp olayı yaşandı. İki hırsız, sabah namazından çıkan bir kişiye önce arabayla çarparak yere düşürdü ardından gasp etti. Yere düşen adamın cebindeki tüm parayı çalan hırsızlar, daha sonra adama çarptıkları araçla olay yerinden uzaklaştı. Akıllara durgunluk veren gasp anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alırken, sosyal medyada söz konusu görüntüler gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları hırsızların bir an önce yakalanması ve cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Etiketler gasp kaza çarptılar suudi arabistan video
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