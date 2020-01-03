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  4. 03 Ocak 2020 14:22

İran'da savaş uçağı hareketliliği

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin intikam yemini eden İran, sınıra savaş uçaklarını konuşlandırdı.

İran'da savaş uçağı hareketliliği
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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "Süleymani'yi öldüren suçluları mutlak bir intikam bekliyor. Süleymani'nin öldürülmesi, ABD ve İsrail'e karşı direnişin motivasyonunu ikiye katlayacak" demişti.

İRAN UÇAKLARI SINIRA YOLLADI
İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından F-14 jetleri sınıra sevk edildi.

SÜLEYMANİ'NİN YERİNE KAANİ GELDİ
İran dini lideri Hamaney, ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadı.

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