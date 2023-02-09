Pakistan Başbakanı Şerif: Bu, yüzyılın en büyük depremi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından destek vermek için sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, "Bu, yüzyılın en büyük depremi" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından Türkçe bir destek mesajı yayınladı. Pakistan'ın bu zor anlarda Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Şerif, "Hükümetimiz, Türkiye için devam eden kurtarma ve yardım çalışmalarını ülke çapında bir kampanyaya dönüştürmeye karar vermiştir. İş dünyasının, din alimlerinin ve eğitim kurumlarının desteğini alacağız. Pakistan bu zor anlarında Türkiye'nin yanında olmaya devam edecektir. Biraz önce eyalet başbakanlarıyla görüştüm ve onlardan Türkiye'deki depremzedeler için ulusal yardım kampanyasına sahip çıkmalarını istedim. Bu, yüzyılın en büyük depremi. İki Devlet Tek Millet olarak yaşayan bizler her zaman Türk kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.