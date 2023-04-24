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Pakistan'da korkutan patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da korkutan patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Pakistan'da dehşet veren bir patlama meydana geldi. Gerçekleşen patlama sonucunda çoğu polis, 12 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı.

Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Hayber-Pakhtunkhwa eyaletinde bulunan bir terörle mücadele bürosunda iki patlama gerçekleşti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamalar sonucunda en az 12 polisin hayatını kaybettiği bildirilirken, 50'den fazla yaralı olduğu açıklandı. Swat bölgesindeki Kabal kentinde bulunan terörle mücadele bürosunda gerçekleşen iki patlamanın ardından karakolun tavanı çöktü. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

Etiketler pakistan patlama ölü yaralı
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