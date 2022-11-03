Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Han'ın bacağından yaralandığı bildirildi.

28 Ekim'de Lahor'dan beraberindeki destekçileriyle başkente doğru yola çıkan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han, Ghakar Mandi şehrine ulaştı. PTI lideri Han, burada yaptığı açıklamada, "Kimse bizim hareketimizin İslamabad'da sona ereceğini düşünmesin. Bu hareket seçimler yapılana kadar 10 ay sürecek." dedi. PTI Genel Sekreteri Asad Umar da 11 Kasım'da İslamabad'a ulaşacaklarını belirtti.

YÜRÜYÜŞ SIRASINDA SALDIRI DÜZENLENDİ

Ancak PTI'nın seçim yürüyüşü sırasında hesaba katılmayan bir olay yaşandı. Han'ın seçim konvoyunun ilerlediği sırada konvoya silahlı saldırı düzenlendi. Han'ın korumaları tarafından karşı ateş açılsa da eski başbakan yara almaktan kurtulamadı. Bacağından yaralanan Han, hemen hastaneye kaldırıldı. Açılan ateşte başka kişilerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

"BU BİR SUİKAST GİRİŞİMİ"

Olayın ardından PTI yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, saldırının direkt İmran Han'ı hedef koyan bir suikast girişimi olduğu belirtildi. Açıklamada, korumaların yerinde müdahalesi sonucu girişimin başarıya ulaşamadığı ifade edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan saldırgan kısa sürede yakalanırken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İçişleri Bakanlığı'na derhal soruşturma talimatı vererek saldırıyı kınadı.

SALDIRI ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Han'ın seçim konvoyuna gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin görüntüler de çok geçmeden ortaya çıktı. Görüntülerde elinde silah olan bir kişinin, çevredekiler tarafından engellenmeye çalışıldığı görülüyor. Kalabalık da yaşanan arbededen dolayı hızla bölgeden uzaklaşıyor.

ERKEN SEÇİM İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han ve destekçileri 28 Ekim’de Lahor kentinden erken seçim çağrısıyla başkent İslamabad’a doğru yola çıkmıştı. Konvoy nedeniyle 260 kilometrelik yol boyunca çok sayıda güvenlik gücünün konuşlandırılırken, konvoyun 4 Kasım’da İslamabad’a ulaşması ve oturma eylemi yapılması bekleniyor.

5 YIL SİYASİ YASAK

Pakistan’da 10 Nisan'da Ulusal Meclis’te Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güvenoyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan'da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.

Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim’de Khan’a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan’da seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.