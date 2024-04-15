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Pasifik Ateş Çemberi'nde büyük deprem

Pasifik Ateş Çemberi'nde büyük deprem
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Dünya üzerinde depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Papua Yeni Gine 6,5 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Yeni Britanya Adası'ndaki Kimbe kentinin yaklaşık 110 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 49 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Ülkede 23 Mart'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler pasifik ateş çemberi deprem büyük deprem papua yeni gine
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