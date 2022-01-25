Paşinyan'dan Türkiye ile ilgili açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın büyük bir olasılıkla Türkiye'deki Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katıldığı bir yayında, Ermenistan'ın büyük olasılıkla Türkiye'deki Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını söyledi.

Paşinyan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için bir formatın oluşturulduğunu, özel temsilcilerin ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirterek "Bence bu dinamik korunursa, Ermenistan'ın bu foruma katılma davetini kabul etmesi çok muhtemel. Elbette her şey o andaki duruma bağlı, ancak en azından ilk toplantıdan sonra, bu ihtimal artıyor. Ermenistan daveti kabul edecek, çünkü bir süreç başladı ve bu fırsatı kaçırmak mantıksız olur" dedi.



Paşinyan ayrıca Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini tüm uluslararası toplumun da desteklediğini sözlerine ekledi.