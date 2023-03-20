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Polonyalı büyükelçi ''Savaşa girebiliriz'' diyerek duyurdu: Başka seçeneğimiz kalmayacak

Polonyalı büyükelçi ''Savaşa girebiliriz'' diyerek duyurdu: Başka seçeneğimiz kalmayacak
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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş 1. yılını doldururken Polonya'nın Fransa Büyükelçisi Jan Emeryk Rosciszewski'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Polonya'nın Fransa Büyükelçisi Jan Emeryk Rosciszewski, Varşova'nın "zorunda kalırsa" Rusya-Ukrayna Savaşı'na doğrudan girebileceğini söyledi.

Fransa'da yayın yapan LCI'ye konuşan Rosciszewski, Rusya'nın Ukrayna'nın topraklarını gasbettiğini ve insanları öldürdüğünü belirtti.

Rosciszewski, Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduğunu vurgulayarak, "Yani ya Ukrayna bugün bağımsızlığını savunacak, aksi takdirde medeniyetimizin temeli olan temel değerlerimiz tehdit altında olduğu için bu çatışmaya katılmak zorunda kalacağız. Başka seçeneğimiz kalmayacak." ifadelerini kullandı.

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Polonya'nın Fransa Büyükelçiliğinden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Rosciszewski'nin ifadelerinin doğru yorumlanmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, "Büyükelçi Rosciszewski'nin sözleri bağlamından koparılarak yorumlanmıştır. Büyükelçi, Rus tehditini vurgulamıştır." ifadesi kullanıldı.

"ÇOK TEHLİKELİ VE SORUMSUZCA BİR AÇIKLAMA YAPILDI"
Polonyalı asker ve siyasetçilerden Adrian Tomaszkiewicz de Twitter hesabından, "Polonya'nın şu anki Fransa Büyükelçisi tarafından çok tehlikeli ve sorumsuzca bir açıklama yapıldı. Kendisi, savaş hakkında hiçbir şey bilmiyor ve bu yüzden böyle saçma sapan konuşuyor. Başbakan Mateusz Morawiecki, çok geç olmadan bu adam hakkında bir şeyler yapın." paylaşımında bulundu. 

Etiketler Polonya büyükelçi Savaş
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