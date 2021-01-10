Putin, Aliyev ve Paşinyan ile görüşecek

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'taki Putin, Aliyev ve Paşinyan üçlü görüşmesinin Putin'in girişimiyle yapılacağı bildirildi.

BÖLGEDEKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmede geçen yıl 10 Kasım'da üç liderin Dağlık Karabağ konusundaki ortak bildirisinin uygulanması ve bölgedeki mevcut sorunların çözümüne yönelik atılacak adımların ele alınacağı kaydedildi.

GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ HALKA YARDIM

Açıklamada, görüşmede, bölgede çatışmalardan zarar gören halka yardım, ticaret, ekonomi ve ulaşım bağlantılarının açılması ve geliştirilmesi konularının da değerlendirileceği bilgisine yer verildi.

Ayrıca Putin'in Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı görüşmeler yapmasının da öngörüldüğü belirtildi.