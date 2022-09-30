Putin resmen duyurdu; Rusya 4 bölgeyi resmen topraklarına kattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu temel insan hakkıdır ve tarihi bir haktır” dedi.

Ukrayna Savaşı Putin'in hamlesi ile yeni bir evreye girdi.

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da referandum kararı almış ve sandıktan 'Rusya'ya bağlanma' kararı çıkmıştı.

PUTİN DÖRT BÖLGENİN İLHAKINI AÇIKLIYOR

Rusya'nın dün duyurusunu yaptığı 'İlhak töreni' başladı. Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Duma üyeleri Rusya federasyonu vatandaşları Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'da referandum yapıldı. Halk kararını verdi. Milyonlarca kişinin iradesi bu yönde. Bu onların hakkıdır. Birleşmiş Milletler şartının 1. maddesinde yer alan birinci haklarıdır, kendi kaderlerine karar verme haklarıdır.

'BU TARİHİ BİR HAKTIR'

4 bölgenin Rusya'ya bağlanması için imzaları atacağız. Bu temel insan hakkıdır ve tarihi bir haktır.

Kiev rejiminin terör saldırısına maruz kalan sivillerin, yaşlıların ve kadınların hakkıdır. Farklı etnik geçmişse sahip halkın seçimidir. Komutanları alkışlıyorum. Bölgedeki halkımızı savunmak için özel operasyonda hayatını kaybeden askerlerimizin hepsi gerçek kahramanlardır.

Büyük Rusya kahramanlarını bir dakikalık saygı duruşu ile onurlandıralım. Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'daki insanlar kararlarını verdiler. Rusya'ya bağlılıklarını korudular. Bunu kimse değiştiremez. Ne Ukrayna Batı bizim birliğimizi ve ortak geleceğimizi elimizden alamaz.

Artık Sovyetler Birliği yok. Geçmişte yaşamıyoruz. Rusya'nın buna ihtiyacı yok. Biz Sovyetler Birliği'ne dönmelerini istemiyoruz. Ancak kendilerini Rusya'da gören milyonlarca kişinin yardım çığlıklarını gördü. Kendi vatanlarına bağlanma isteklerinin önünde kimsenin duramayacağını gördük. Bombalara, teröre işkencelere hedef oldular.

'SONSUZA KADAR BİZİM VATANDAŞIMIZ OLDULAR'

Buradaki sandık görevlilerini korkuttular, insanları tehdit ettiler ancak insanlar korkmadan iradesini gösterdi. Herkesin bunu hatırlamasını istiyorum .Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'daki insanlar sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur. Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson halkının geleceğini tartışmayacağız.

Bu karar verilmiştir ve Rusya bu kararı tartışmayacaktır. Buradaki halkın iradesine saygı gösterilmelidir. Biz topraklarımızı her türlü imkanımızı kullanarak savunacağız. Buradaki vatandaşlarımız için elimizdeki her şeyi kullanacağız. Buralardaki okulları, sosyal tesisleri yeniden inşa edeceğiz. Birlikte güvenliği sağlayacağız. Tüm bölgelerimizde olduğu gibi buradaki insanların da güven içinde yaşamalarını sağlayacağız.

Özel operasyonumuza katılan askerlerimize seslenmek istiyorum. Gönüllü olarak orduya katılanlara düşman kimdir anlatmak istiyorum. Ukrayna halkının onları yönetenlerin insanlık için ne istediklerini görmelerini istiyorum.

'BATI'YA ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Çökeceğimizi düşündüler, Rusya'nın umutsuzluğa kapılacağını zannettiler ancak Rusya yeniden doğru. Batı ellerindeki tüm imkanlarla elimizdeki bu ülkeyi elimizden almaya çalıştırlar. Batı'ya asla boyun eğmeyeceğiz. Biz Rusya olarak çökmedik, ayaktayız, her zaman gibi gibi dimdik ayaktayız. Bu sebeple Rusya'nın egemenliğini yıkmaya çalışıyorlar.

ABD'nin tüm ülkelerin özgürlüğünü elinden almak dışında bir hedefi yok. Bazı ülkeler korku ve baskı altına alınıyor. Tek istedikleri tüm dünyadan çıkar sağlamak. Bu savaşın sebebi de Batı'nın Rusya'nın özgür olmasını istememesi. Bizim koloni gibi onlara köle olmamızı istiyorlar.

'BİZİM İYİ OLMAMIZ ONLAR İÇİN TEHDİT'

Bizim iyi olmamız onlar için bir tehdit. Biz Rusya'nın gelişmesini serpilmesini istiyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Dünyayı ele geçirme çabaları bir çok kez Rus halkının çabası ile boşa çıktı. Biz halkımızı korumaya devam edeceğiz. Düşmanlarımız yaptıklarının sonucu olmayacağını düşünüyor. Küresel anlaşmalara artık saygı gösterilmiyor.

Bizi aptal sanıyorlar, bizi aptal yerine koymak istiyorlar. Binlerce yıllık Rusya medenizyeti asla başka birine boyun eğmeyecektir.

Dünyada ve Batı'da Rus karşıtlığını görüyoruz. Rus kültürüne düşmanlığı görüyoruz. Kendi geçmişteki suçlarını bırakın kabul etmeyi bunları başkalarının üstüne yıkıyorlar. ABD Kızılderilileri nasıl yok ettiklerini, Çin'e insanlık dışı adımlarını kabul etmiyorlar. Biz bunlara hep karşı çıktık.

Ülkemiz sömürgecilik hareketin karşıtı olarak her zaman dimdik ayakta durmuştur. Bugün gördüğünüz durum ülkemizin sömürge haline gelmesine izin vermediğimiz için.

'BİZE HEP SÖMÜRGE GİBİ DAVRANMAYA ÇALIŞTILAR'

Rusya'ya karşı birçok müdahale planlandı. 20. yüzyılın sonunda Batı bize saldırmayı başardı. Dost dediler, ortak dediler ancak bize hep sömürge gibi davranmaya çalıştılar.

Batı düzeni kesinlikle özgür değildir. İkiyüzlüdür ve yalanlarla doludur. ABD nükleer silah kullanmış tek ülkedir. Geçmişte yapmış olduklarının hiçbir mantığı yoktu. Atom bombaları ile kentleri yok etmenin hiçbir sebebi yoktu. Onların tek amacı düşmanlarını yok ettikleri gibi Rusya'yı da yok etmek.

Yoksul ülkelere gıda sağlamalıyız diyorlar ancak bu gıda Batı'ya gidiyor. Sadece yüzde 5'i fakir ülkelere gidiyor. Onlar trajediyi kullanarak kendilerini güçlendiriyorlar. ABD'nin Rus enerji ve sanayisini reddettiklerini biliyorlar. Onlar Avrupa pazarını sadece kendilerini istiyorlar.

'BİZİ DÜŞMAN GÖRÜYORLAR'

Uluslararası bir boru hattında patlama yapıyorlar. Bunun kime fayda sağladığını herkes biliyordur. ABD kendi yasalarını kendi çiziyor. Ama kader de temeldeki fikir de aynı. Yüzlerce askeri üsten söz ediyoruz. NATO genişletiliyor. Askeri bağlantılar kuruyorlar . Otomatik olarak bizi düşman görüyorlar. Onlar sözde itidalden bahsediyor, bir trajediden diğerine sürükleniyorlar.

En yakın komşularımız bile bizi şaşırttı. Batı uzun süredir bunu yapıyor. Rusya'ya yaptırımlarla dünyayı kendi şartlarına göre yeniden inşa etmeyi planlıyorlar. Ancak bunun böyle olmadığını gördük. Şu anda her şey şantaj üzerinden işliyor. Bu yöntemler bilinçli uygulanıyor. Onların kendilerine olan güvenleri şaşırmalarına da yol açıyor. Batı'daki gerçek bilgi ise şu: Bir yalanı ne kadar söylerlerse o kadar gerçek hale geliyor.

Bize gıda lazım ve buradaki enerji tedariki de çok kilit. Avrupa'daki vatandaşlarını daha kalın giyinmek için ikna etmek zorundalar. Neden bu hale geldiler? Batı elitleri enerji krizini çözmek için yapıcı bir adım atmıyor. Bun onların suçudur. Biz bu sorunu adil olmayan bir şekilde çözmek istemiyoruz ama bu onların bildiği çözümdür.

1. ve 2 dünya savaşı sonrası bir buhran patlak verdi. Doların gücü tırmandı, 80'lerdeki krizle durum daha da kötü oldu. Batı elindeki imkanlarla bunu aştı. Ülkeler başkasının refahını çalarak kendi eksiklerini gideriyor.

ZELENSKİ'DEN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölge için resmi tören düzenleyecek olan Moskova'ya Ukrayna'dan yanıt geçtiğimiz saatlerde geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu adıma 'çok sert' bir karşılık verileceğini duyurdu.

BIDEN: ASLA ASLA ASLA TANIMAYACAĞIZ

Ukrayna ve Batı oylamaları “düzmece” diye tanımlıyor ve sonuçların asla tanınmayacağını vurguluyor.

ABD Başkanı Joe Biden bu sabah yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’da toprak ilhakı girişimini ABD’nin “asla, asla, asla” tanımayacağını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, herhangi bir ülkenin topraklarının güç kullanılarak ilhak edilmesinin BM Şartı’na ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss ise Rusya'nın kaba kuvvet kullanarak aldığı kararın uluslararası hukuku değiştirmeyeceğini vurguladı ve referandum sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı.