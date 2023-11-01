Refah Sınır Kapısı açıldı

Katar'ın arabuluculuğunda varılan anlaşma ile Gazze'deki ağır yaralılar ile yabancı pasaport sahiplerinin Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliyesine başlandı.

Katar'ın arabuluculuğunda ve ABD'nin koordinasyonunda Mısır, İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşma kapsamında, yabancı pasaport sahiplerinin ve durumu ciddi olan bazı yaralıların abluka altındaki Gazze'den tahliyelerine başlandı.

MISIR SAHRA HASTANESİ OLUŞTURDU, SINIRA AMBULANS GÖNDERİLDİ

Reuters'a konuşan bir kaynak, anlaşma ile birlikte Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan yabancı pasaport sahipleri ile bazı ağır yaralıların Gazze'den çıkışına izin verileceğini söyledi. Kapının tahliye için ne kadar süreyle açık kalacağı açıklanmadı. Kaynağın paylaştığı bilgilere göre, varılan bu anlaşma, Gazze'de tutulan rehinelerin durumu gibi çatışmalarla ilgili yürütülen diğer müzakere ve görüşmelerle bağlantılı değil. Tıbbi kaynaklar da Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Şeyh Zuweid'de bir sahra hastanesi hazırladığını bildirdi. 10 ambulans da bu kapsamda Refah Sınır Kapısı'na gönderildi.