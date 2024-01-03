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Reisi Türkiye ziyaretini erteledi!

Reisi Türkiye ziyaretini erteledi!
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İran Resmi Haber Ajansı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ninTürkiye programını ertelediğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret, Kirman eyaletindeki bombalı saldırılar nedeniyle iptal edildi.

İsrail'in, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas liderlerinden Salih el Aruri'yi öldürmesinin ardından, İbrahim Reisi'nin yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ziyarette, Reisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'ye saldırıların da ele alınması bekleniyordu.

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