Renkli şehirler insan moralini yükseltiyor

Lille Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada renkli şehirlerin insanların moralini yükselttiği ortaya çıktı.

Hepimiz biliyoruz ki nerede renk cümbüşü görsek dikkatimizi çeker ve dönüp bakarız, hatta uzun uzun dalarız ve içimiz huzur dolar. Siyah ve gri tonlarındansa insanların çoğu renkli olan şeyleri tercih eder. Zaten bilindiği üzere evlerde kullanılan boyanın rengi de ruh halimizi etkiler. Lille Üniversitesi'nden Fransız bilim insanı renkli şehirlerin ise insan moralini yükselttiğini ve daha iyi hissettirdiğini keşfetti.

Lille Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırma, şehrin canlı ve yeşil odaklı renklere sahip olmasının insanları daha mutlu ve sakin kıldığını bilimsel olarak ortaya koydu. 36 gönüllü ile gerçekleştiren araştırmada gönüllüler, sanal gerçeklik gözlükleriyle bilim insanlarının şekillendirdiği sanal dünyaya giriş yaptı. Renkli şehirlerde insanlar daha meraklı ve uyarılmış oluyor.

Kaynak: Webtekno