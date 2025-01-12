Restoranda can pazarı: 6 ölü, 8 yaralı
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Çekya'nın Most şehrinde bir restoranda çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Çekya'nın Most şehrinde bir restoranda çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Çekya İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, restoran ve çevresindeki binalardan 30 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
DHA
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